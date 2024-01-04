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Минское «Динамо», СКА и «Авангард» вошли в топ-6 самых посещаемых хоккейных клубов Европы

Минское «Динамо», СКА и «Авангард» вошли в топ-6 самых посещаемых хоккейных клубов Европы
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Три клуба КХЛ – минское «Динамо» (четвёртое место, 12 145 зрителей), СКА (пятое место, 12 049) и «Авангард» (шестое место, 11 576) – на 1 января 2024 года входят в шестёрку лучших команд Европы по средней аудитории домашних матчей, сообщает Metaratings.ru. Лидируют немецкий «Кёльнер Хайе» (16 714), швейцарский «Бёрн» (15 190) и «Айберен» (13 653) из Берлина.

Также в топ-20 самых посещаемых команд Европы вошли «Сибирь» (11-е место, 10 128), «Ак Барс» (17-я строчка, 7736) и «Салават Юлаев» (18-я позиция, 7414). Всего в первую двадцатку вошли пять клубов из России.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Западную конференцию возглавляет «Спартак» (66 очков). На Востоке первую строчку турнирной таблицы занимает магнитогорский «Металлург» (65).

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