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Главный тренер «Торпедо» Ларионов рассказал о степени повреждения Атанасова

Главный тренер «Торпедо» Ларионов рассказал о степени повреждения Атанасова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Куньлунь Ред Стар» высказался о травме нападающего нижегородского клуба Василия Атанасова.

«Плохие новости, что потеряли Атанасова. Наверное, надолго — но пока не будем спекулировать. Первые прогнозы не самые хорошие», — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Атанасов получил повреждение в начале первого периода. Лидер нижегородцев столкнулся с игроком соперника и неудачно упал, подвернув ногу, а сверху на Василия упал нападающий «Куньлуня» Остин Вон. Атанасов долго лежал на льду, затем покинул площадку с помощью партнёров и на второй период уже не вышел.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего нападающего 39 (19+20) очков в 42 матчах.

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