Игорь Ларионов ответил на вопрос, был ли умысел в моменте с травмой Атанасова

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ) поделился мнением о том, был ли умысел у игрока китайского клуба в моменте с получением травмы нападающим нижегородского клуба Василием Атанасовым.

«Знаете, в хоккее такие вещи иногда происходят. Я смотрел видео ещё раз — он пытался устоять на ногах, хотя очень трудно говорить постфактум. По большому счёту он мог не держать удар, не пытаться удержаться на льду под весом игрока в два раза тяжелее [него]. В том моменте получился этот неприятный изгиб. Скорее это несчастный случай, нежели что‑то иное. Это большая потеря для нас. У нас нет такой глубины состава. Мы разочарованы случившимся», — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Атанасов получил повреждение в начале первого периода. Лидер нижегородцев столкнулся с игроком соперника и неудачно упал, подвернув ногу, а сверху на Василия упал нападающий «Куньлуня» Остин Вон. Атанасов долго лежал на льду, затем покинул площадку с помощью партнёров и на второй период уже не вышел.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего нападающего 39 (19+20) очков в 42 матчах.