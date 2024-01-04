Журналист: концовка матча «Эвеланш» с «Айлендерс» стала квинтэссенцией талантов Ничушкина

Обозреватель The Denver Post Кори Масисак считает российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина одним из лучших силовых форвардов в нынешней НХЛ.

«Ничушкин не является элитным форвардом по прежним стандартам, но в современной версии НХЛ он может быть лучшим. Он был одним из лучших игроков «Эвеланш» на протяжении большей части этого сезона и во вторник вечером продемонстрировал виртуозную игру в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 ОТ) на «Болл-Арене».

Ничушкин забил два гола, что помогло «Эвеланш» отыграть дефицит 1:3 и 3:4, но его игра в моменте, предшествовавшем заработанному удалению, которое привело к победному голу в овертайме, была идеальной квинтэссенцией всех его талантов. Ничушкин помчался обратно в среднюю зону, чтобы отобрать шайбу, развернулся, пронёсся между защитниками «Айлендерс» словно молодой игрок, обставляющий ребят на два-три года моложе, и едва не забил гол, который вошёл бы в число претендентов на гол года.

Ничушкин — не любитель применять силовые приёмы против игроков соперников, но его габариты, сила и мастерство делают его одним из лучших в лиге по борьбе у бортов и возле ворот. Его навыки катания и размеры делают его монстром, который ловит и подправляет шайбы. Ничушкин с ростом 6 футов 4 дюйма и весом 210 фунтов представляет собой физическую проблему для большинства защитников НХЛ.

Он медленно начинал этот сезон, но после того, как в начале ноября родилась Аня Ничушкина, её отец стал одним из лучших снайперов НХЛ. На его счету 19 голов в этом сезоне, что является 12-м результатом в лиге, но его 18 шайб с 8 ноября — лучший показатель в НХЛ наравне с Заком Хайманом из «Эдмонтона», — написал Масисак в своей статье.