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ESPN оценил вероятность «Вашингтона» попасть в плей-офф

ESPN оценил вероятность «Вашингтона» попасть в плей-офф
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Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN оценил вероятность «Вашингтон Кэпиталз» попасть в плей-офф текущего сезона в 11,8%. Вероятность победы «столичных» в Кубке Стэнли оценивается в 0,1%.

«Их надежды возрастут, если Алекс Овечкин продолжит усиливать свою игру. Погоня за Гретцки возобновляется, детка! После самого медленного начала сезона по забитым голам Овечкин наконец-то начал забрасывать в последних играх.

То, что «Кэпиталз» находятся на этом месте в турнирной таблице, примечательно, учитывая отсутствие голов у Овечкина. В течение многих лет это работало следующим образом: «насколько успешен Ови, настолько успешен и «Кэпиталз». Так что если он найдёт свою игру, можно предположить, что «Вашингтон» тоже будет ждать успех», — сказано в статье Вышински.

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