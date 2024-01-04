Защитник «Барыса» Грант выведен из списка травмированных, где был с сентября 2023 года

Защитник «Барыса» Алекс Грант выведен из списка травмированных после продолжительного периода лечения, сообщает пресс-служба астанинского клуба.

34-летний игрок обороны был помещён в список травмированных 13 сентября 2023 года. В этом сезоне защитник сыграл три матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Грант пополнил состав «Барыса» по ходу прошлого сезона и успел отметиться историческим достижением. Алекс стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим покер в одной игре (в матче с «Адмиралом»). В прошлом сезоне КХЛ Грант провёл за «Барыс» 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 17 (9+8) очков, проводя на льду по 21 минуте и 24 секунды в среднем (лучший результат в команде).