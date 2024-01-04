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Тренер «Куньлуня»: не нравится играть с «Торпедо», нравится смотреть их по телевизору

Тренер «Куньлуня»: не нравится играть с «Торпедо», нравится смотреть их по телевизору
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Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвёл итог проигранного матча с «Торпедо» (2:3 ОТ) в Нижнем Новгороде".

«Мне не нравится против „Торпедо“ играть, мне нравится на его игру смотреть по телевизору. Нельзя удерживать победу, её надо заслужить. На везение полагаться нельзя. Либо можешь, либо нет. Это не тот матч, когда может быть радость от одного очка. Как в том анекдоте: были варианты», — цитирует Игнатьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в текущем сезоне «Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах с «Куньлунь Ред Стар».

Отметим, что в начале матча травму получил лидер «Торпедо» Василий Атанасов, неудачно приземлившийся на ногу. Главный тренер нижегородцев рассказал о состоянии хоккеиста.

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