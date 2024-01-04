В «Омских Ястребах» рассказали о состоянии хоккеиста, который ударился головой о борт

В сегодняшнем матче МХЛ «Омские Ястребы» одержали победу над нижнекамским «Реактором» со счётом 6:5.
В первом периоде 17-летний защитник «Омских Ястребов» Владислав Ухмылов после силового приёма хоккеиста «Реактора» получил травму, ударившись головой о борт и покинул лёд на носилках.
Момент с силовым приёмом на 32:57.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале МХЛ.
«Владислав Ухмылов, получивший лёгкую травму головы в сегодняшнем матче, прошел все необходимые обследования и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Его восстановление займёт три недели. Желаем Владиславу здоровья и скорейшего возвращения на лёд!», — сказано в сообщении клуба из Омска.
В нынешнем сезоне 17-летний игрок обороны сыграл 11 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.