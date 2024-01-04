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В «Омских Ястребах» рассказали о состоянии хоккеиста, который ударился головой о борт

В «Омских Ястребах» рассказали о состоянии хоккеиста, который ударился головой о борт
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В сегодняшнем матче МХЛ «Омские Ястребы» одержали победу над нижнекамским «Реактором» со счётом 6:5.

В первом периоде 17-летний защитник «Омских Ястребов» Владислав Ухмылов после силового приёма хоккеиста «Реактора» получил травму, ударившись головой о борт и покинул лёд на носилках.

Момент с силовым приёмом на 32:57.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале МХЛ.

«Владислав Ухмылов, получивший лёгкую травму головы в сегодняшнем матче, прошел все необходимые обследования и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Его восстановление займёт три недели. Желаем Владиславу здоровья и скорейшего возвращения на лёд!», — сказано в сообщении клуба из Омска.

В нынешнем сезоне 17-летний игрок обороны сыграл 11 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.

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