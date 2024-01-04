Главный тренер «Торпедо» Ларионов оценил домашнюю победу над «Куньлунем»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал домашнюю победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

«По матчу — соперника с хорошей игрой. Мы понимали, что это команда, которая играет полным составом — у них все игроки находятся в обойме, и они по-прежнему цепляются за шанс дотянуться до восьмёрки. Потому что пока ещё есть время, есть игры, и эти ребята будут цепляться до конца. Лёгкой игры мы не ожидали. В то же время наших ребят за усилия — с победой. Непростая победа. Может быть, не самая яркая, но два очка есть два очка», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

Напомним, в нынешнем сезоне «Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах с «Куньлунь Ред Стар». В начале этой игры травму получил лидер «Торпедо» Василий Атанасов, неудачно приземлившийся на ногу. Главный тренер нижегородцев рассказал о состоянии хоккеиста.