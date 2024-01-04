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«Нефтехимик» за секунду до конца овертайма вырвал победу у «Лады» в домашнем матче

«Нефтехимик» за секунду до конца овертайма вырвал победу у «Лады» в домашнем матче
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В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На 18-й минуте первого периода Трой Джозефс с передач Максима Березина и Ивана Романова открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второго периода Андрей Алтыбармакян с передачи Павла Куликова удвоил преимущество гостей. Чуть больше чем через минуту Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Артёма Серикова размочил счёт в матче. На девятой минуте периода Дмитрий Соколов с передач Владимира Брюквина и Дмитрия Жукенова сделал счёт 2:2.

В начале третьего игрового отрезка Андрей Алтыбармакян с передач Николая Демидова и Никиты Михайлова оформил дубль и вновь вывел «Ладу» вперёд. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передач Александра Дергачёва и Никиты Сетдикова в формате «6х5» второй раз в матче сделал счёт равным.

За секунду до конца овертайма Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2024, четверг. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Джозефс (Березин, Романов) – 17:23 (5x5)     0:2 Алтыбармакян (Куликов) – 26:21 (4x5)     1:2 Дергачёв (Сетдиков, Сериков) – 27:40 (5x4)     2:2 Соколов (Брюквин, Жукенов) – 28:52 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Демидов, Михайлов) – 41:44 (5x5)     3:3 Митякин (Дергачёв, Сетдиков) – 58:36 (6x5)     4:3 Ди – 64:59 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей игре «Нефтехимик» примет магнитогорский «Металлург» 5 января. «Лада» 6 января сыграет в Омске с местным «Авангардом».

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