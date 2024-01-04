«Нефтехимик» за секунду до конца овертайма вырвал победу у «Лады» в домашнем матче

В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
На 18-й минуте первого периода Трой Джозефс с передач Максима Березина и Ивана Романова открыл счёт во встрече.
На седьмой минуте второго периода Андрей Алтыбармакян с передачи Павла Куликова удвоил преимущество гостей. Чуть больше чем через минуту Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Артёма Серикова размочил счёт в матче. На девятой минуте периода Дмитрий Соколов с передач Владимира Брюквина и Дмитрия Жукенова сделал счёт 2:2.
В начале третьего игрового отрезка Андрей Алтыбармакян с передач Николая Демидова и Никиты Михайлова оформил дубль и вновь вывел «Ладу» вперёд. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передач Александра Дергачёва и Никиты Сетдикова в формате «6х5» второй раз в матче сделал счёт равным.
За секунду до конца овертайма Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующей игре «Нефтехимик» примет магнитогорский «Металлург» 5 января. «Лада» 6 января сыграет в Омске с местным «Авангардом».
- 4 января 2024
-
20:37
-
20:29
-
20:15
-
19:57
-
19:46
-
19:40
-
19:22
-
19:12
-
19:00
-
18:44
-
18:30
-
18:16
-
18:07
-
17:47
-
17:36
-
17:25
-
17:13
-
17:00
-
16:51
-
16:39
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
15:55
-
15:34
-
15:33
-
15:12
-
14:45
-
14:25
-
14:05
-
13:56
-
13:50
-
13:40
-
13:15
-
13:00