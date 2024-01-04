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«Нефтехимик» за секунду до конца овертайма вырвал победу у «Лады» в домашнем матче

В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На 18-й минуте первого периода Трой Джозефс с передач Максима Березина и Ивана Романова открыл счёт во встрече.

На седьмой минуте второго периода Андрей Алтыбармакян с передачи Павла Куликова удвоил преимущество гостей. Чуть больше чем через минуту Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Артёма Серикова размочил счёт в матче. На девятой минуте периода Дмитрий Соколов с передач Владимира Брюквина и Дмитрия Жукенова сделал счёт 2:2.

В начале третьего игрового отрезка Андрей Алтыбармакян с передач Николая Демидова и Никиты Михайлова оформил дубль и вновь вывел «Ладу» вперёд. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передач Александра Дергачёва и Никиты Сетдикова в формате «6х5» второй раз в матче сделал счёт равным.

За секунду до конца овертайма Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.

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В следующей игре «Нефтехимик» примет магнитогорский «Металлург» 5 января. «Лада» 6 января сыграет в Омске с местным «Авангардом».