ESPN назвал российского игрока «Тампы», который поможет выйти в плей-офф. Это не Кучеров

Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN заявил, что российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский должен помочь клубу выйти в плей-офф нынешнего сезона.

«Их надежды на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли возрастут, если Андрей Василевский поможет им. Это одна из самых необъяснимых историй сезона-2023/2024: «Лайтнинг» имеет лучший процент набранных очков в 20 играх, которые пропустил Василевский (57,5), чем в 19 играх, в которых он был доступен (47,4).

Он сам не свой с тех пор, как вернулся после операции по поводу грыжи межпозвоночного диска поясничного отдела. Ему не хватает последовательности», — написал Вышински в статье.

Напомним, ранее Вышински в статье оценил вероятность «Вашингтон Кэпиталз» попасть в плей-офф текущего сезона в 11,8%.