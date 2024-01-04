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Главный тренер «Нефтехимика» высказался после эмоциональной победы над «Ладой»

Главный тренер «Нефтехимика» высказался после эмоциональной победы над «Ладой»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о домашней победе над «Ладой» (4:3 ОТ) в Нижнекамске.

«Очень эмоциональный, боевой матч. В конце матча на характере здорово отработали. „Лада“ по праву занимает место в четвёрке. Сложно было играть после нашего переезда на Дальний Восток. До конца не восстановились, и до конца не проявляли свои яркие скоростные качества. Здорово, что на характере отыграли и победили», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, нижнекамский клуб отыгрался за минуту до конца осинового времени матча в формате «6х5», переведя встречу в дополнительное время. За секунду до конца овертайма «Нефтехимик» реализовал удаление голкипера «Лады» Владислава Подъяпольского.

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