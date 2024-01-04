Григорий Денисенко вызван в «Вегас» из АХЛ

Российский нападающий Григорий Денисенко вызван в основную команду «Вегас Голден Найтс», сообщает пресс-служба команды. Вместе с ним в первую команду был поднят канадский защитник Лукас Корьме.

В текущем сезоне АХЛ на счету Денисенко 31 матч за фарм-клуб «Вегас Голден Найтс», «Хендерсон Силвер Найтс», в которых он набрал 30 (12+18) очков. Примечательно, что 8 октября «рыцари» выставляли россиянина на драфт отказов.

В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате НХЛ. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Флориды», «Шарлотт Чекерз», и набрав 36 (12+24) очков в 56 матчах. Кроме того, Денисенко принял участие в последней встрече розыгрыша Кубка Стэнли, где не отметился полезными действиями.