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«Многие вещи мне не понравились». Браташ — о поражении «Лады» от «Нефтехимка»

«Многие вещи мне не понравились». Браташ — о поражении «Лады» от «Нефтехимка»
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Главный тренер ХК «Лады» Олег Браташ прокомментировал гостевое поражение от «Нефтехимка» (3:4 ОТ).

«Мы, конечно, очень расстроились, что упустили победу и не взяли сегодня два очка. Это хоккей, соперник молодец, боролся до конца и добился своего. Что касается игры, многие вещи мне не понравились сегодня в нашем исполнении. Будем стараться в следующей игре», — приводит слова Браташа пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, нижнекамский клуб отыгрался за минуту до конца осинового времени матча в формате «6х5», переведя встречу в дополнительное время. За секунду до конца овертайма «Нефтехимик» реализовал удаление голкипера «Лады» Владислава Подъяпольского.

В следующей игре «Нефтехимик» примет магнитогорский «Металлург» 5 января. «Лада» 6 января сыграет в Омске с местным «Авангардом».

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