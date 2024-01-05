Сборная США отыгралась с 0:2 и победила Финляндию, став вторым участником финала МЧМ

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился второй полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная США встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 3:2.
На второй минуте первого периода Томми Мяннистё открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Расмус Кумпулайнен с передач Артту Кярки и Саму Бау удвоил преимущество молодёжной сборной Финляндии.
В середине второго игрового отрезка Джимми Снаггеруд с передач Шеймуса Кейси и Уилла Смита размочил счёт в матче. Четыре минуты спустя Уилл Смит с передач Гейба Перро и Райана Чесли сделал счёт 2:2.
На 17-й минуте третьего периода Каттер Готье с передач Лэйна Хатсона и Гэвина Бриндли впервые в матче вывел сборную США вперёд. Этот гол стал победным.
- 5 января 2024
-
01:00
-
00:05
-
00:01
- 4 января 2024
-
23:31
-
23:15
-
22:55
-
22:32
-
22:19
-
22:04
-
21:48
-
21:32
-
21:18
-
21:04
-
20:50
-
20:37
-
20:29
-
20:15
-
19:57
-
19:46
-
19:40
-
19:22
-
19:12
-
19:00
-
18:44
-
18:30
-
18:16
-
18:07
-
17:47
-
17:36
-
17:25
-
17:13
-
17:00
-
16:51
-
16:39
-
16:30