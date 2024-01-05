Сборная США отыгралась с 0:2 и победила Финляндию, став вторым участником финала МЧМ

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился второй полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная США встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Томми Мяннистё открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Расмус Кумпулайнен с передач Артту Кярки и Саму Бау удвоил преимущество молодёжной сборной Финляндии.

В середине второго игрового отрезка Джимми Снаггеруд с передач Шеймуса Кейси и Уилла Смита размочил счёт в матче. Четыре минуты спустя Уилл Смит с передач Гейба Перро и Райана Чесли сделал счёт 2:2.

На 17-й минуте третьего периода Каттер Готье с передач Лэйна Хатсона и Гэвина Бриндли впервые в матче вывел сборную США вперёд. Этот гол стал победным.