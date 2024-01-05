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Сборная США отыгралась с 0:2 и победила Финляндию, став вторым участником финала МЧМ

Сборная США отыгралась с 0:2 и победила Финляндию, став вторым участником финала МЧМ
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В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился второй полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная США встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Томми Мяннистё открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Расмус Кумпулайнен с передач Артту Кярки и Саму Бау удвоил преимущество молодёжной сборной Финляндии.

В середине второго игрового отрезка Джимми Снаггеруд с передач Шеймуса Кейси и Уилла Смита размочил счёт в матче. Четыре минуты спустя Уилл Смит с передач Гейба Перро и Райана Чесли сделал счёт 2:2.

На 17-й минуте третьего периода Каттер Готье с передач Лэйна Хатсона и Гэвина Бриндли впервые в матче вывел сборную США вперёд. Этот гол стал победным.

U20 ЧМ-2024 . 1/2 финала
04 января 2024, четверг. 21:30 МСК
США U20
Окончен
3 : 2
Финляндия U20
0:1 Мяннистё – 01:51 (5x5)     0:2 Кумпулайнен (Кярки, Бау) – 12:45 (5x5)     1:2 Снаггеруд (Кейси, Смит) – 32:10 (5x4)     2:2 Смит (Перро, Чесли) – 36:16 (5x5)     3:2 Готье (Хатсон, Бриндли) – 56:47 (5x4)    
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