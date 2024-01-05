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Стали известны все участники решающих матчей МЧМ — 2024

Стали известны все участники решающих матчей МЧМ — 2024
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Сегодня, 4 января, в Швеции завершились все полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею. Таким образом, определилась финальная пара и участники матча за третье место. Решающие игры турнира пройдут 5 января.

В финале турнира встретятся молодёжные сборные Швеции и США, а в матче за третье место сыграют национальные команды Чехии и Финляндии. Матч за золотые медали начнётся в 21:30 мск, а игра за третье место — в 17:00 мск. Обе игры пройдут 5 января на стадионе «Скандинавиум».

U20 ЧМ-2024 . Финал
05 января 2024, пятница. 21:30 МСК
Швеция U20
Не начался
США U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2024 . За 3-е место
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Чехия U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первом полуфинале хозяева турнира оказались сильнее молодёжной сборной Чехии со счётом 5:2. Во второй встрече игрового дня сборная США в концовке третьего игрового отрезка смогла сломить сопротивление национальной команды Финляндии, одержав волевую победу — 3:2.

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