Стали известны все участники решающих матчей МЧМ — 2024

Сегодня, 4 января, в Швеции завершились все полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею. Таким образом, определилась финальная пара и участники матча за третье место. Решающие игры турнира пройдут 5 января.

В финале турнира встретятся молодёжные сборные Швеции и США, а в матче за третье место сыграют национальные команды Чехии и Финляндии. Матч за золотые медали начнётся в 21:30 мск, а игра за третье место — в 17:00 мск. Обе игры пройдут 5 января на стадионе «Скандинавиум».

Напомним, в первом полуфинале хозяева турнира оказались сильнее молодёжной сборной Чехии со счётом 5:2. Во второй встрече игрового дня сборная США в концовке третьего игрового отрезка смогла сломить сопротивление национальной команды Финляндии, одержав волевую победу — 3:2.