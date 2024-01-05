Форвард «Монреаля» Дворак пропустит остаток сезона из-за разрыва грудной мышцы

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кристиан Дворак пропустит остаток сезона в НХЛ из-за разрыва грудной мышцы, как сообщает официальный сайт клуба. Сегодня, 5 января, ему предстоит операция.

В нынешнем сезоне американский хоккеист принял участие в 25 играх, где отличился тремя голами и четырьмя ассистами. Дворак проводил третий сезон в составе канадской команде, где сыграл в общей сложности 145 игр и набрал 68 (24+44) очков. Кристиан оказался в стане «Канадиенс» в результате обмена с «Аризоной Койотс», произошедшего в сентябре 2021 года.

«Монреаль» занимает шестое место в Атлантическом дивизионе, набрав 37 очков в 37 матчах. До третьего места, дарующего проход в плей-офф, команду отделяет восемь очков.