Кучеров, Шестёркин и Капризов вошли в список участников на Матч звёзд НХЛ

Правый нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и нападающий «Миннесоты Уайд» Кирилл Капризов попали в список участников на Матч звёзд НХЛ в этом году, который пройдёт 1–3 февраля на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, сообщает НХЛ в социальной сети Х (ранее twitter).

Сегодня лига объявила свой первоначальный список из 32 игроков Матча звёзд: по одному игроку от каждой команды, выбранному Департаментом хоккейных операций. В каждом дивизионе есть команда, первоначально состоящая из семи полевых и одного вратаря, которые будут участвовать в игровом турнире 3 на 3. Ещё 12 игроков будут отобраны с помощью голосования болельщиков

Напомним, в прошлом сезоне Кучеров также был в числе первых игроков, выбранных на Матч всех звёзд. Российский форвард забил два гола и сделал результативную передачу в двух играх, что помогло «Атлантик» выиграть чемпионство 3 на 3.