Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов стал рекордсменом в истории «Миннесоты» по участию в Матчах звёзд НХЛ

Капризов стал рекордсменом в истории «Миннесоты» по участию в Матчах звёзд НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов попал в первоначальный список из 32 игроков, которые выступят на Матче звёзд НХЛ, намеченном на 1-3 февраля в Торонто: по одному игроку от каждой команды, выбранному Департаментом хоккейных операций.

Сегодня, 5 января, данный список был объявлен лигой. В каждом дивизионе есть команда, первоначально состоящая из семи полевых и одного вратаря, которые будут участвовать в игровом турнире 3 на 3. Ещё 12 игроков будут отобраны с помощью голосования болельщиков.

Таким образом, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», который примет участие в третьем Матче звёзд подряд и вторым, кому удалось попасть на звёздный уик-энд в третий раз за карьеру, присоединившись к голкиперу Девану Дубнику (2016, 2017, 2019).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Капризова 34 матча за «дикарей», в которых он набрал 34 (13+21) очка.

Материалы по теме
Трое россиян вошли в список участников на Матч звёзд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android