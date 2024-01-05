Капризов стал рекордсменом в истории «Миннесоты» по участию в Матчах звёзд НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов попал в первоначальный список из 32 игроков, которые выступят на Матче звёзд НХЛ, намеченном на 1-3 февраля в Торонто: по одному игроку от каждой команды, выбранному Департаментом хоккейных операций.

Сегодня, 5 января, данный список был объявлен лигой. В каждом дивизионе есть команда, первоначально состоящая из семи полевых и одного вратаря, которые будут участвовать в игровом турнире 3 на 3. Ещё 12 игроков будут отобраны с помощью голосования болельщиков.

Таким образом, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», который примет участие в третьем Матче звёзд подряд и вторым, кому удалось попасть на звёздный уик-энд в третий раз за карьеру, присоединившись к голкиперу Девану Дубнику (2016, 2017, 2019).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Капризова 34 матча за «дикарей», в которых он набрал 34 (13+21) очка.