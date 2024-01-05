«Коламбус» по буллитам обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ

В Филадельфии завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 Б).

В составе победителей шайбами отметились Дэймон Сиверсон и Джек Рослович. Решающий буллит в послематчевой серии на счету Джонни Годро.

У хозяев оба раза отличился Трэвис Конечны.

«Блю Джекетс» набрали 34 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «жакеты» 7 января примут дома «Миннесоту Уайлд».

«Филадельфия» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 44 очками и идёт седьмой на Востоке. В следующем матче 6 января «лётчики» сыграют дома с «Калгари Флэймз».