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«Коламбус» по буллитам обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ

«Коламбус» по буллитам обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ
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В Филадельфии завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 Б).

В составе победителей шайбами отметились Дэймон Сиверсон и Джек Рослович. Решающий буллит в послематчевой серии на счету Джонни Годро.

У хозяев оба раза отличился Трэвис Конечны.

«Блю Джекетс» набрали 34 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «жакеты» 7 января примут дома «Миннесоту Уайлд».

«Филадельфия» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 44 очками и идёт седьмой на Востоке. В следующем матче 6 января «лётчики» сыграют дома с «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Конечны (Фараби, Кутюрье) – 17:12     2:0 Конечны (Фараби, Кутюрье) – 44:29     2:1 Сиверсон (Фантилли, Кристиансен) – 45:24     2:2 Бин (Рослович) – 50:20     2:3 Годро – 65:00    
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