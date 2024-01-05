«Коламбус» по буллитам обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ
Поделиться
В Филадельфии завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 Б).
В составе победителей шайбами отметились Дэймон Сиверсон и Джек Рослович. Решающий буллит в послематчевой серии на счету Джонни Годро.
У хозяев оба раза отличился Трэвис Конечны.
«Блю Джекетс» набрали 34 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «жакеты» 7 января примут дома «Миннесоту Уайлд».
«Филадельфия» потерпела четвёртое поражение подряд, осталась с 44 очками и идёт седьмой на Востоке. В следующем матче 6 января «лётчики» сыграют дома с «Калгари Флэймз».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Конечны (Фараби, Кутюрье) – 17:12 2:0 Конечны (Фараби, Кутюрье) – 44:29 2:1 Сиверсон (Фантилли, Кристиансен) – 45:24 2:2 Бин (Рослович) – 50:20 2:3 Годро – 65:00
Комментарии
- 5 января 2024
-
05:52
-
05:48
-
05:46
-
05:32
-
05:22
-
04:48
-
04:07
-
02:25
-
01:00
-
00:05
-
00:01
- 4 января 2024
-
23:31
-
23:15
-
22:55
-
22:32
-
22:19
-
22:04
-
21:48
-
21:32
-
21:18
-
21:04
-
20:50
-
20:37
-
20:29
-
20:15
-
19:57
-
19:46
-
19:40
-
19:22
-
19:12
-
19:00
-
18:44
-
18:30
-
18:16
-
18:07
Партнерский контент