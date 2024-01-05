Евгений Малкин стал шестым россиянином, достигшим отметки в 1100 матчей в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и завершилась победой гостей со счётом 6:5.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин принимал участие во встрече. Таким образом, Малкин стал шестым игроком из России, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ. Ранее это удалось Александру Овечкину (1383), Алексею Ковалеву (1316), Сергею Гончару (1301), Сергею Фёдорову (1248) и Вячеславу Козлову (1182).

«Питтсбург» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка в 37 матчах. В следующем матче «пингвины» встретятся с «Баффало».