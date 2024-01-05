Бедард — самый молодой игрок Матча звёзд НХЛ с 1947 года

Сегодня, 5 января, НХЛ объявила свой первоначальный список из 32 игроков Матча звёзд, который пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто: по одному игроку от каждой команды, выбранному Департаментом хоккейных операций.

Напомним, в каждом дивизионе есть команда, первоначально состоящая из семи полевых и одного вратаря, которые будут участвовать в игровом турнире «3 на 3». Ещё 12 игроков будут отобраны с помощью голосования болельщиков.

В первоначальный список попал звёздный новичок «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард.

Таким образом, молодой канадец, которому 3 февраля должно исполниться 18 лет и 201 день, станет самым молодым игроком в истории мероприятия с 1947 года, когда Флеминг Маккелл играл за «Торонто» (последних обладателей Кубка Стэнли) против команды всех звёзд.

В нынешнем сезоне на счету Бедарда 33 (15+18) очка в 38 играх.