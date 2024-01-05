Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» победить дома «Ванкувер»

В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Ванкувер Кэнакс» (2:1).

В составе победителей шайбами отметились Колтон Парэйко и Роберт Томас. Российский нападающий хозяев Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу.

У гостей единственный гол на счету Конора Гарланда.

«Сент-Луис» набрал 39 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Блюз» 7 января будут гостить у «Каролины Харрикейнз».

«Ванкувер» остался с 51 очком и идёт на промежуточном третьем месте на Западе. В ближайшей игре «косатки» 7 января сыграют на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз».

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