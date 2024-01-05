Гол и передача Шаранговича помогли «Калгари» одержать победу в матче с «Нэшвиллом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своей площадке «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе победителей отличились Коннор Зари, Блейк Коулман, Назем Кадри, Расмус Андерссон, Ноа Ханифин и Егор Шарангович. Также белорусский форвард Шарангович записал на свой счёт результативную передачу.
У «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Майкл Маккэррон.
«Калгари» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 39 очков в 38 матчах. «Нэшвилл» занимает седьмое место на Западе. В активе команды 43 очка в 39 матчах.
В следующем матче «Калгари» встретится с «Филадельфией», а «Нэшвилл» сыграет с «Далласом».
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