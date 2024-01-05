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Гол и передача Шаранговича помогли «Калгари» одержать победу в матче с «Нэшвиллом»

Гол и передача Шаранговича помогли «Калгари» одержать победу в матче с «Нэшвиллом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своей площадке «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Коннор Зари, Блейк Коулман, Назем Кадри, Расмус Андерссон, Ноа Ханифин и Егор Шарангович. Также белорусский форвард Шарангович записал на свой счёт результативную передачу.

У «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Майкл Маккэррон.

«Калгари» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 39 очков в 38 матчах. «Нэшвилл» занимает седьмое место на Западе. В активе команды 43 очка в 39 матчах.

В следующем матче «Калгари» встретится с «Филадельфией», а «Нэшвилл» сыграет с «Далласом».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Зари (Шарангович, Андерссон) – 04:45 (pp)     0:2 Коулман (Баклунд) – 05:12     1:2 Форсберг (О'Райлли, Нюквист) – 06:09     1:3 Кадри – 07:57     2:3 Сиссонс (Фаббро, Йози) – 15:50     2:4 Андерссон (Зари) – 18:43     2:5 Ханифин (Манджапане, Коулман) – 39:58     3:5 Маккэррон (Томасино, Новак) – 42:15     3:6 Шарангович (Линдхольм) – 54:04    
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