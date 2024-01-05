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«Нереально». НХЛ восхитилась сейвом Бобровского в матче с «Вегасом»

В эти минут в Пэрадайзе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Флориду Пантерз».

В начале первого периода российский голкипер гостей Сергей Бобровский совершил фантастический сейв, сохранив свои ворота после того, как Иван Барбашёв и Джонатан Маршессо разыграли комбинацию, по итогам которой последнему оставалось просто подставить клюшку.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео чудо-спасения Бобровского:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Игра российского голкипера вызвала восхищение в пресс-службе НХЛ, которая посвятила этому сразу два поста в соцсетях. В первом из них была подпись «Сергей Бобровский сказал «нет». Во втором — лишь одно слово: «Нереально».

Отметим, что «пантеры» подошли к этому матчу с багажом из пяти побед подряд.