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Артемий Панарин объяснил, почему не примет участия в Матче всех звёзд НХЛ

Артемий Панарин объяснил, почему не примет участия в Матче всех звёзд НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, почему не примет участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.

«Привет, болельщики «Рейнджерс»! К сожалению, я не смогу принять участия в Матче всех звёзд в этом году. Мы с женой ждём второго ребенка, и я не могу дождаться этого момента. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку», — сказал Панарин в видео, опубликованном пресс-службой «Рейнджерс».

Артемий Панарин набрал 53 очка в нынешнем сезоне НХЛ. В активе 32-летнего российского нападающего 24 гола и 29 результативных передач.

«Рейнджерс» набрали 53 очка и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «копы» 7 января сыграют в гостях с «Монреалем».

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