28 сейвов Александра Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас», у Дадонова гол

Сегодня, 5 января, «Даллас Старз» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:1 — ОТ).
В составе «Колорадо» заброшенной шайбой отметился Микко Рантанен, а также дубли на счету Натана Маккиннона и Джонатана Друена. Ворота команды защищал российский вратарь Александр Георгиев, совершивший 28 сейвов (87,5%).
За «Даллас» голами отметились российский нападающий Евгений Дадонов, Джо Павелски и двумя Тайлер Сегин.
После 39 матчей «Колорадо» лидирует в Западной конференции с 53 очками. «Даллас» занимает четвёртое место, набрав 49 очков в 37 играх.
Следующий матч «Даллас» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Колорадо» сыграет с «Флоридой Пантерз».
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