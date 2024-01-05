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Дорофеев забросил 4-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского

Дорофеев забросил 4-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского
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В эти минут в Пэрадайзе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент в матче идёт начало второго периода, счёт 1:1.

В составе хозяев свою четвёртую шайбу в сезоне забросил российский нападающий Павел Дорофеев, переигравший своего опытного соотечественника Сергея Бобровского, защищающего ворота «Пантерз».

«Чемпионат» предлагает посмотреть шайбу российского форварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего на счету Дорофеева в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, 9 (4+5) очков в 19 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2-й период
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дорофеев (Стоун) – 03:59     1:1 Беннетт (Экман-Ларссон, Экблад) – 14:15 (pp)     1:2 Ткачук (Монтур, Райнхарт) – 26:15 (pp)    

Отметим, что «пантеры» подошли к этому матчу с багажом из пяти побед подряд.

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