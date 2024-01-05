Дорофеев забросил 4-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Бобровского

В эти минут в Пэрадайзе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент в матче идёт начало второго периода, счёт 1:1.

В составе хозяев свою четвёртую шайбу в сезоне забросил российский нападающий Павел Дорофеев, переигравший своего опытного соотечественника Сергея Бобровского, защищающего ворота «Пантерз».

«Чемпионат» предлагает посмотреть шайбу российского форварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего на счету Дорофеева в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, 9 (4+5) очков в 19 матчах.

Отметим, что «пантеры» подошли к этому матчу с багажом из пяти побед подряд.