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Дубль Хорвата помог «Айлендерс» обыграть «Аризону»

Дубль Хорвата помог «Айлендерс» обыграть «Аризону»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Бо Хорват (дубль), Майк Райлли, Андерс Ли и Жюльен Готье. У «Нэшвилла» голом отметился Ник Шмальц с передач Шона Дурзи и Александра Керфута.

«Аризона» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 40 очков в 37 матчах. «Айлендерс» занимают пятое место на Востоке. В активе команды 46 очков в 38 матчах.

В следующем матче «Аризона» встретится с «Виннипегом», а «Айлендерс» сыграют с «Вегасом».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Добсон, Нельсон) – 07:56 (pp)     0:2 Райлли (Барзал, Хорват) – 12:02     1:2 Шмальц (Дурзи, Керфут) – 23:29 (pp)     1:3 Ли (Барзал) – 44:29     1:4 Готье (Хольмстрём, Добсон) – 45:22     1:5 Хорват – 53:05    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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