Дубль Хорвата помог «Айлендерс» обыграть «Аризону»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Бо Хорват (дубль), Майк Райлли, Андерс Ли и Жюльен Готье. У «Нэшвилла» голом отметился Ник Шмальц с передач Шона Дурзи и Александра Керфута.

«Аризона» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 40 очков в 37 матчах. «Айлендерс» занимают пятое место на Востоке. В активе команды 46 очков в 38 матчах.

В следующем матче «Аризона» встретится с «Виннипегом», а «Айлендерс» сыграют с «Вегасом».

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