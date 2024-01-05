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Все результаты игрового дня НХЛ 5 января

Все результаты игрового дня НХЛ 5 января
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Сегодня, 5 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

  • «Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:6;
  • «Монреаль Канадиенс» — «Баффало Сэйбрз» — 1:6;
  • «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1;
  • «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3 Б;
  • «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:5 ОТ;
  • «Миннесота Уайлд» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:4;
  • «Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз» — 3:6;
  • «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:1;
  • «Аризона Койотс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:5;
  • «Сиэтл Кракен» — «Оттава Сенаторз» — 4:1;
  • «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 1:4 (идёт третий период);
  • «Лос-Анджелес Кингз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:2 (идёт третий период);
  • «Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс» — 1:2 (идёт третий период).
Публикация обновляется.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 00:41     1:1 О'Коннор (Летанг, Эллер) – 05:04     1:2 Грейвз (Кросби, Ракелль) – 06:17     2:2 Пастрняк (Линдхольм, Гики) – 06:39     2:3 Гюнцель (Кросби, Летанг) – 07:21     2:4 Эллер (О'Коннор, Карлссон) – 15:58     2:5 Картер (Летанг, Раст) – 26:38     3:5 Гики (Пастрняк, Макэвой) – 29:51     4:5 Дебраск (Карло, Гики) – 39:24     5:5 Маршан (Койл) – 43:08 (sh)     5:6 Кросби (Карлссон) – 51:19 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Миттельштадт (Скиннер, Далин) – 25:33 (pp)     0:2 Скиннер (Так, Томпсон) – 26:59 (pp)     1:2 Армиа – 33:19 (sh)     1:3 Куинн (Петерка, Клифтон) – 46:45     1:4 Томпсон (Скиннер, Так) – 48:35     1:5 Далин (Самуэльссон, Миттельштадт) – 54:31     1:6 Томпсон (Скиннер, Куинн) – 58:32    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 13:00     2:0 Крайдер (Трочек, Зибанеджад) – 27:25 (pp)     2:1 Блэквелл (Катчук, Мегна) – 37:03     3:1 Труба (Панарин, Трочек) – 41:31     4:1 Веси (Кайлли, Шнайдер) – 42:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Конечны (Фараби, Кутюрье) – 17:12     2:0 Конечны (Фараби, Кутюрье) – 44:29     2:1 Сиверсон (Фантилли, Кристиансен) – 45:24     2:2 Бин (Рослович) – 50:20     2:3 Годро – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дадонов – 11:57     1:1 Маккиннон (Вуд, Джонсон) – 13:44     2:1 Сегин (Дюшейн, Марчмент) – 21:28     3:1 Павелски (Дюшейн, Хейсканен) – 30:10 (pp)     3:2 Друен (Тэйвз, Маккиннон) – 39:48 (pp)     4:2 Сегин (Марчмент) – 49:07     4:3 Друен (Джонсон) – 49:45     4:4 Рантанен (О'Коннор, Макар) – 58:51     4:5 Маккиннон (Тэйвз) – 63:40    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Рэддиш (Гленденинг) – 24:31     0:2 Рэддиш (Шири, Мотт) – 27:00     0:3 Хедман (Кучеров, Пол) – 42:00 (pp)     1:3 Богосян (Голигоски, Хартман) – 55:35     1:4 Хагель – 59:19    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Зари (Шарангович, Андерссон) – 04:45 (pp)     0:2 Коулман (Баклунд) – 05:12     1:2 Форсберг (О'Райлли, Нюквист) – 06:09     1:3 Кадри – 07:57     2:3 Сиссонс (Фаббро, Йози) – 15:50     2:4 Андерссон (Зари) – 18:43     2:5 Ханифин (Манджапане, Коулман) – 39:58     3:5 Маккэррон (Томасино, Новак) – 42:15     3:6 Шарангович (Линдхольм) – 54:04    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Блюгерс, Джошуа) – 01:57     1:1 Парэйко (Томас, Кайру) – 24:22     2:1 Томас (Перунович, Бучневич) – 48:03    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Добсон, Нельсон) – 07:56 (pp)     0:2 Райлли (Барзал, Хорват) – 12:02     1:2 Шмальц (Дурзи, Керфут) – 23:29 (pp)     1:3 Ли (Барзал) – 44:29     1:4 Готье (Хольмстрём, Добсон) – 45:22     1:5 Хорват – 53:05    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Гурд (Толванен) – 09:50     2:0 Татар (Эберле, Данн) – 35:20     3:0 Бураковски (Ямамото) – 39:03     3:1 Келли (Кубалик, Шабо) – 52:20     4:1 Данн (Эберле) – 57:47    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дорофеев (Стоун) – 03:59     1:1 Беннетт (Экман-Ларссон, Экблад) – 14:15 (pp)     1:2 Ткачук (Монтур, Райнхарт) – 26:15 (pp)     1:3 Вераге (Форслинг, Монтур) – 38:38     1:4 Райнхарт (Ткачук) – 45:23 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
3 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Кемпе (Лаферрье, Дюбуа) – 01:50     2:0 Рой (Копитар, Байфилд) – 04:18     2:1 Фаббри (Мяяття, Спронг) – 29:59     2:2 Питри (Ларкин, Велено) – 37:21     2:3 Фаббри (Спронг, Кейн) – 45:24     3:3 Кемпе – 55:43    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Барабанов (Эклунд, Эмберсон) – 30:26     1:1 Бэррон (Пионк, Диллон) – 31:48     1:2 Виларди (Элерс, Шайфли) – 43:13 (pp)    
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