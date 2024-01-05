Все результаты игрового дня НХЛ 5 января

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Сегодня, 5 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

«Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:6;

«Монреаль Канадиенс» — «Баффало Сэйбрз» — 1:6;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1;

«Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3 Б;

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:5 ОТ;

«Миннесота Уайлд» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:4;

«Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз» — 3:6;

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:1;

«Аризона Койотс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:5;

«Сиэтл Кракен» — «Оттава Сенаторз» — 4:1;

«Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 1:4 ( идёт третий период );

); «Лос-Анджелес Кингз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:2 ( идёт третий период );

); «Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс» — 1:2 (идёт третий период).

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