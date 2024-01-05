Бобровский отметился великолепным спасением в игре с «Вегасом»

35-летний российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совершил великолепный сейв в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:1).

Эпизод произошёл в начале первого периода, когда его команда уже проигрывала 0:1. Два нападающих «Вегаса» сумели выйти два против одного защитника «Пантерз», который принял решение броситься на лёд с целью прервать передачу. Однако пас Джека Айкела на Джонатана Маршессо всё же прошёл, но Бобровский, совершив перемещение, сумел отразить бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в этой игре Бобровский отразил 26 бросков из 27 (96,3%), в то время как его канадский визави из «Вегаса» Логан Томпсон – 32 из 36 (88,9%).