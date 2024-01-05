Трочек прокомментировал отбор шайбы у Бедарда, предшествующий голу Панарина с «Чикаго»

30-летний американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал эпизод с первой заброшенной шайбой в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (4:1), автором которой стал российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин.

«Он (Бедард. – Прим. «Чемпионата») был их третьим нападающим в том моменте. Я был нацелен на игру против него. У меня было некоторое волнение, ведь наверняка у него есть всё, чтобы обыграть меня, и я не хотел, чтобы это случилось. К счастью, мне удалось сдержать его. Затем получилась атака три в два, отличный пас на Лафа (Алекси Лафреньер. – Прим. «Чемпионата») и великолепный финиш Хлеба (Артемия Панарина. – Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Трочека пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в этой игре Трочек оформил ассистентский хет-трик. Всего в 37 матчах текущего сезона НХЛ на его счету 36 (9+27) очков при показателе полезности «+4».