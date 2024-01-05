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Кросби — о матче с «Бостоном»: это одна из тех игр, где последний гол ведёт к победе

Кросби — о матче с «Бостоном»: это одна из тех игр, где последний гол ведёт к победе
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36-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о победе в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ над «Бостон Брюинз» (6:5).

«Странное начало встречи с пятью голами в первые восемь минут, но в некоторых играх это бывает, и с этим необходимо уметь справляться. По ходу встречи инициатива несколько раз переходила от одной команды к другой. Так что это просто одна из тех игр, где последний гол ведёт к победе, и мы стали автором этой заброшенной шайбы», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Кросби провёл 37 матчей, в которых отметился 41 (22+19) результативным действием, заработав коэффициент полезности «+15» при 20 минутах штрафного времени.

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