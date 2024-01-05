Дадонов забил гол «Колорадо» после грубой ошибки российского вратаря Георгиева

34-летний российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов стал автором курьёзного гола в ворота своего соотечественника Александра Георгиева из «Колорадо Эвеланш» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эпизод произошёл в середине первого периода. Американский форвард «Эвеланш» Росс Колтон решил пройти с шайбой за воротами своего голкипера Георгиева, однако потерял контроль над ней и выпустил её на свой пятак, откуда ворота поразил Дадонов. Россиянин же ожидал, что Колтон выбежит с шайбой из-за ворот и переместился к штанге, когда Евгений уже посылал шайбу в другую сторону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Дадонова этот гол стал девятым в нынешнем сезоне, также на его счету восемь результативных передач в 35 матчах при показателе полезности «-8».