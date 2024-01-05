Годро наградил вратаря Тарасова кепкой-конфедераткой после победы над «Филадельфией»

24-летний российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов, ставший одним из главных героев встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2 Б), получил награду от своих партнёров в раздевалке после окончания матча.

В прошедшей игре Тарасов отразил 39 бросков из 41 и взял все три буллита, чем принёс победу своей команде. В раздевалке 30-летний американский нападающий Джонни Годро вручил ему кепку-конфедератку, которая передаётся лучшим игрокам команды от матча к матчу.

Видео доступно на «Чемпионате».

Для российского вратаря эта игра стала лишь пятой в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. В них ему удалось одержать две победы, отражая 89,5% бросков с коэффициентом надёжности 3,55.