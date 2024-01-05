«Вашингтон» подготовил для Уилсона обращение отца, объявившего о попадании на Матч звёзд

«Вашингтон Кэпиталз» подготовил сюрприз для 29-летнего американского нападающего Тома Уилсона, который получил приглашение на Матч звёзд НХЛ – 2024. Представители «столичных» заранее записали видеообращение отца Уилсона – Кевина, и включили его в раздевалке команды перед убытием на выездную серию в присутствии всех игроков.

«Мы только что узнали, что тебе оказана честь представлять «Вашингтон Кэпиталз» на Матче всех звёзд НХЛ 2024 года в твоём родном городе – Торонто. Конечно, мы все будем там, чтобы подбодрить тебя, и твой 95-летний дедушка будет в восторге, когда услышит эту новость. Вперёд, Том!» — сказал Кевин Уилсон в обращении.

Видео доступно на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне Том Уилсон принял участие в 36 матчах за «Вашингтон» во всех турнирах, в которых отметился 19 (11+8) результативными действиями при показателе полезности «-9».