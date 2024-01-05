Волков — о победе России на МЧМ-1999: узнал, что буду в команде, за три дня до турнира

Основной вратарь сборной России на МЧМ-1999 Алексей Волков вспомнил, как узнал о попадании в заявку национальной команды на тот турнир.

«Я – 1980-го года, а сборная была 1979-го: когда я уезжал в Канаду, то вообще не думал о сборной, и моё появление там было стечением обстоятельством. На Турнире четырёх наций перед МЧМ, как я понял, вратари сыграли неоднозначно, и встал вопрос о том, что есть ещё кандидаты. Кто-то из федерации предложил мою кандидатуру, потому что я неплохо сыграл на юниорском чемпионате Европы.

Я случайно попал в сборную, даже не знал, что ту команду готовил Пётр Ильич Воробьёв. Он по состоянию здоровья взял самоотвод, и команду принял Геннадий Фёдорович Цыгуров. За три дня до прилёта я узнал, что буду в этой команде. По прилёте у нас была товарищеская игра, и только тогда я познакомился со всеми тренерами и игроками. Я не был знаком с Цыгуровым и его помощником, только в аэропорту познакомились. С игроками 1979-го года я был мало знаком, общались с ребятами, которые были в Северной Америке — Рязанцев, Сафронов, Балмочных», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

На «Чемпионате» уже доступен полный текст о победе сборной России на МЧМ-1999.