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«Сочи» расстался с тренером защитников после 11 поражений подряд в КХЛ

«Сочи» расстался с тренером защитников после 11 поражений подряд в КХЛ
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В «Сочи» решились на изменения в тренерском штабе после 11 поражений кряду в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ – команду покинул российский специалист Сергей Воронов, отвечавший за работу с защитниками.

«Хоккейный клуб «Сочи» сообщает об изменениях в тренерском штабе. Трудовые отношения с Сергеем Вороновым, отвечавшим за работу с защитниками, прекращены.

Благодарим Сергея Ивановича Воронова за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере и во всех делах!» — гласит сообщение пресс-службы «Сочи» в телеграм-канале.

Напомним, в своём прошлом матче 3 января «Сочи» на домашнем льду уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:3 ОТ), ведя по ходу игры с преимуществом в две шайбы. Уже сегодня, 5 января, подопечные Дмитрия Кокорева примут екатеринбургский «Автомобилист».

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
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