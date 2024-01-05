Артём Анисимов забросил шайбу в первой игре за полгода за фарм-клуб «Рейнджерс»

35-летний российский форвард Артём Анисимов сумел отметиться заброшенной шайбой в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Хартфорд» — в прошедшей минувшей ночью выездной игре с «Бриджспортом» (3:2). Примечательно, что гол Анисимова стал победным для его команды и первым для нападающего за последние полгода.

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Ранее стало известно, что Артём заключил с «Хартфордом» пробный контракт. Перед началом сезона-2023/2024 Анисимов подписывал пробный контракт с «Детройтом», однако позднее клуб отказался от услуг 35-летнего центрального нападающего.

Анисимов в прошлом сезоне играл в Американской хоккейной лиге за «Лихай Вэлли Фантомс». В 55 матчах он набрал 36 (19+17) очков. Также россиянин принял участие в трёх встречах плей-офф, где на его счету 2 (1+1) балла за результативность. В последний раз в НХЛ Анисимов выступал в 2021 году за «Оттаву Сенаторз». Всего за карьеру россиянин провёл в регулярном сезоне лиги 771 матч, набрав 376 (180+196) очков.