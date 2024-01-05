Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал вызов троих россиян на Матч звёзд НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал вызов троих россиян на Матч звёзд НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о попадании на Матч звёзд НХЛ – 2024 российских нападающих Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кирилла Капризова, представляющего «Миннесоту Уайлд», а также вратаря Игоря Шестёркина, выступающего за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Кучеров, Капризов и Шестёркин вызваны на Матч звёзд НХЛ, заслужили? Ну естественно! Что за глупый вопрос такой (смеётся)? Конечно, заслужили», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что в Матче звёзд НХЛ мог принять участие и российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Однако он принял решение об отказе из-за возможных родов жены. При этом возможно появление и других российских представителей НХЛ после прохождения процедуры голосования болельщиков.

Материалы по теме
Артемий Панарин объяснил, почему не примет участия в Матче всех звёзд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android