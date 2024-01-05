Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал вызов троих россиян на Матч звёзд НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о попадании на Матч звёзд НХЛ – 2024 российских нападающих Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кирилла Капризова, представляющего «Миннесоту Уайлд», а также вратаря Игоря Шестёркина, выступающего за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Кучеров, Капризов и Шестёркин вызваны на Матч звёзд НХЛ, заслужили? Ну естественно! Что за глупый вопрос такой (смеётся)? Конечно, заслужили», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что в Матче звёзд НХЛ мог принять участие и российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Однако он принял решение об отказе из-за возможных родов жены. При этом возможно появление и других российских представителей НХЛ после прохождения процедуры голосования болельщиков.