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Олимпийский чемпион назвал лучших игроков сезона КХЛ на данный момент

Олимпийский чемпион назвал лучших игроков сезона КХЛ на данный момент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал хоккеистов, проявивших себя наиболее ярко в 2023 календарном году в Континентальной хоккейной лиге.

«Лучшие игроки 2023 года в КХЛ? В хоккее есть сезон, до его конца ещё минимум 20 матчей. Давайте конца сезона дождёмся и потом будем оценки ставить. Но есть ребята, которые неплохо смотрятся – дай бог, чтоб до конца сезона так играли. Атанасов, Порядин, Голдобин. Вот, люди раскрылись в полную силу. Естественно, у нас есть и защитник – Никишин, в СКА играет. Есть на кого посмотреть. Это я навскидку говорю», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, тройку бомбардиров текущего сезона КХЛ возглавляют нападающие Николай Голдобин (60) из «Спартака», Владимир Ткачёв (57) и Рид Буше (55) – оба «Авангард».

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