«Салават» в три раза перебросал «Сибирь» в 1-м периоде. У уфимцев также отменили гол

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, хозяева ведут в счёте – 1:0.
Примечательно, что по итогам первого периода игроки «Салавата Юлаева» в три раза перебросали хозяев – 18:6 по броскам в створ. При этом в самом конце игрового отрезка был отменён и гол уфимцев в большинстве, который, как оказалось после видеопросмотра арбитрами, случился уже после окончания первого периода.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 47 матчах. «Салават» (59) – на третьей позиции.
- 5 января 2024
-
15:00
-
14:47
-
14:40
-
14:27
-
14:18
-
14:06
-
14:00
-
13:54
-
13:34
-
13:21
-
13:03
-
12:43
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:17
-
11:00
-
10:36
-
10:25
-
10:02
-
10:00
-
09:41
-
09:06
-
08:54
-
08:54
-
08:44
-
08:37
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:42
-
07:37
-
07:18
-
07:02