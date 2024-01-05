«Салават» в три раза перебросал «Сибирь» в 1-м периоде. У уфимцев также отменили гол

В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, хозяева ведут в счёте – 1:0.

Примечательно, что по итогам первого периода игроки «Салавата Юлаева» в три раза перебросали хозяев – 18:6 по броскам в створ. При этом в самом конце игрового отрезка был отменён и гол уфимцев в большинстве, который, как оказалось после видеопросмотра арбитрами, случился уже после окончания первого периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 47 матчах. «Салават» (59) – на третьей позиции.