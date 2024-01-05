Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв провёл первую тренировку на льду в 2024 году

28-летний российский нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв полностью восстановился после травмы и провёл первую тренировку на льду в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба в телеграм-канале.

«Скучали?» — гласит сообщение «Авангарда» к опубликованному видео.

Напомним, в нынешнем сезоне Владимир Ткачёв принял участие в 41 матче за «Авангард», где набрал 57 (15+42) очков и заработал коэффициент полезности «+13». Всего за карьеру в КХЛ в 424 встречах он совершил 345 (111+234) результативных действий.

Уже завтра, 6 января, «Авангард» начнёт выездную серию игрой в Тольятти с «Ладой». Затем омичи отправятся на Дальний Восток, где проведут по две игры с «Адмиралом» и «Амуром». В этих матчах к команде должен присоединиться и словацкий новичок Томаш Юрчо.