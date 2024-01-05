Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион назвал плюс в непопадании Александра Овечкина на Матч звёзд НХЛ

Олимпийский чемпион назвал плюс в непопадании Александра Овечкина на Матч звёзд НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал непопадание 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матч звёзд НХЛ – 2024.

«Почему Александра Овечкина не вызвали на Матч звёзд НХЛ? Это не меня надо спросить. Вот вы спрашиваете меня, а надо спросить НХЛ. Звоните туда, спросите. Я же не Ванга. Откуда я могу знать, что у них в головах? Ну не взяли – значит, у Александра будет время подготовиться. Неделька лишняя подготовиться для покорения рекорда. Это отлично для него! Только на пользу! Однозначно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что Александр Овечкин ещё может попасть на Матч звёзд НХЛ после голосования болельщиков или в случае замены кого-либо из травмированных игроков.

Материалы по теме
«Абсолютно странно». Журналист ярко отреагировал на непопадание Овечкина на Матч звёзд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android