Олимпийский чемпион назвал плюс в непопадании Александра Овечкина на Матч звёзд НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал непопадание 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матч звёзд НХЛ – 2024.

«Почему Александра Овечкина не вызвали на Матч звёзд НХЛ? Это не меня надо спросить. Вот вы спрашиваете меня, а надо спросить НХЛ. Звоните туда, спросите. Я же не Ванга. Откуда я могу знать, что у них в головах? Ну не взяли – значит, у Александра будет время подготовиться. Неделька лишняя подготовиться для покорения рекорда. Это отлично для него! Только на пользу! Однозначно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что Александр Овечкин ещё может попасть на Матч звёзд НХЛ после голосования болельщиков или в случае замены кого-либо из травмированных игроков.