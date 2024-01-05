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Кожевников отреагировал на критику в адрес «Торпедо» за подписание 50-летнего Хабибулина

Кожевников отреагировал на критику в адрес «Торпедо» за подписание 50-летнего Хабибулина
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на критику в адрес «Торпедо» за подписание 50-летнего вратаря Николая Хабибулина.

«Критика в адрес «Торпедо» за подписание Хабибулина? Критиков у нас всегда хватает. Если им неинтересно, пускай критикуют. Давайте посмотрим, что будет, а потом уже будем критиков слушать. У нас начинают критиковать до того, как что-то случилось», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Хабибулин является тренером вратарей в нижегородском клубе. Николай — олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю.

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