Обладатель Кубка Стэнли: у Кучерова есть всё, он идеальный хоккеист

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков высказался об игре своего бывшего партнёра по «молниям» Никиты Кучерова.

«У этого человека есть всё. Светлая голова, хорошее катание, руки, он идеальный хоккеист, всегда был и есть номером один. Ему не везло, были травмы, я всегда очень болею за него, чтобы он закончил сезон лучшим бомбардиром и, конечно, поборолся бы за очередной Кубок Стэнли», — цитирует Волкова ТАСС.

Напомним, по итогам прошедшего игрового дня НХЛ 30-летний Никита Кучеров упустил единоличное лидерство в гонке бомбардиров лиги. По набранным очкам его догнал канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. У обоих игроков стало по 64 результативных действия при одинаковом показателе проведённых игр (39).