Новичок «Авангарда» Томаш Юрчо прибыл в Омск

Новичок «Авангарда» словацкий нападающий Томаш Юрчо прибыл в Омск, сообщает пресс-служба клуба.

«Привет, лучшие болельщики! Рад быть здесь после долгого путешествия. Не могу дождаться, когда выйду на лёд. Выдался отличный сезон, так что давайте завершим его блестяще», — заявил Юрчо.

Напомним, о подписании Юрчо стало известно в дедлайн КХЛ – 27 декабря. Однако присоединиться к «Авангарду» сразу он не мог из-за участия в Кубке Шпенглера в составе «Давоса». Отметим, что в итоге он стал победителем этого турнира.

Томаш Юрчо уже выступал в КХЛ за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар». За свою карьеру в лиге форвард провёл 54 игры, в которых забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков.