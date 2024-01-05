Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: за 51 бросок хотелось бы, чтобы больше голов было

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал волевую победу над «Сибирью» (3:2 ОТ) в Новосибирске.

«Хороший матч получился, хорошие скорости показали обе команды. «Сибирь» хорошо оборонялась, создавала нам трудности в зоне атаки, опасно контратаковала. Мы совершили 51 бросок. За 51 бросок хотелось бы, чтобы больше голов было. Хотелось бы отметить игру Красоткина, который провёл хороший матч, не давал нам реализовать моменты. Отыгрались, в овертайме выиграли. Это позитивный момент, который придаёт нам положительные эмоции.

«Салават» наиграл на победу в основное время? «Сибирь» очень хорошо обороняется. За 20 [бросков] поймали на себя, самоотверженно оборонялись. И Красоткин хорошо сыграл.

Для Шарова матч особенный? Для Александра это был важный матч, не секрет. Он провёл здесь много лет, стал здесь хоккеистом с большой буквы. Когда ты первый раз возвращаешься играть перед своими болельщиками, которые любят его… Александр Шаров был героем города и «Сибири». Он всё равно переживал и нервничал.

Шаров играет в центре? Мы пробовали его с краю, с разными партнёрами. Он хорошо играл. Но он хорошо читает игру, хорошо двигается. Когда он играет в центре, он больше в движении, больше контролирует шайбу. Когда у Шарова шайба, всегда есть продолжение, на нём атака не глохнет. Он выводит своих партнёров на лучшие позиции. Мы нашли ему ребят, которые играют в таком же стиле, как и он. Тройка Шарова сейчас неплохо выглядит. Думаю, их можно назвать одной из самых быстрых в КХЛ.

Алалыкин 15 матчей без голов? У Данила непростой сезон. Было несколько серьёзных травм, из-за которых он много пропустил. Сейчас он сталкивается с трудностями. Никогда не бывает, чтобы всё было гладко. Главное, чтобы он сейчас не зацикливался, что не идёт шайба. Не бывает так, что ты вернулся и сразу начал забивать. Пускай работает, терпит, верит в себя. Пройдя через это, он станет крепче.

Не играет Лещенко? Он поехал с командой. У нас четыре неиграющих нападающих. Слава должен тренироваться и ждать шанса. Зоркин готовится к следующему матчу. Шмелёв заболел», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.