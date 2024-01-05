Ковальчук вернулся в состав «Спартака» и сыграет в столичном дерби с ХК ЦСКА

Сегодня, 5 января, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в московском дерби встретятся ЦСКА и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

В состав «Спартака» вернулся нападающий Илья Ковальчук, который пропустил последние две игры красно-белых из-за микротравмы.

В нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Ковальчук провёл две встречи, в которых забросил две шайбы.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником «Спартака».