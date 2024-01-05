Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ковальчук вернулся в состав «Спартака» и сыграет в столичном дерби с ХК ЦСКА

Ковальчук вернулся в состав «Спартака» и сыграет в столичном дерби с ХК ЦСКА
Комментарии

Сегодня, 5 января, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в московском дерби встретятся ЦСКА и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
0 : 0
Спартак
Москва

В состав «Спартака» вернулся нападающий Илья Ковальчук, который пропустил последние две игры красно-белых из-за микротравмы.

В нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Ковальчук провёл две встречи, в которых забросил две шайбы.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником «Спартака».

Материалы по теме
Данис Зарипов высказался о возвращении Ильи Ковальчука на лёд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android