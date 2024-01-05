Кривокрасов: рад, что «Сибирь» с командой такого уровня, как «Салават», была на равных

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов подвёл итог проигранного домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

«Игра удалась. Игра по содержанию была в стиле плей-офф. Обе команды не хотели проигрывать. Считаю, что мы показали очень хороший хоккей сегодня. Рад, что с командой такого уровня мы были на равных. Самое главное – подготовить пацанов к следующей серии, которая будет на выезде. Сыграли на высшем уровне.

Нужно ли было сыграть активнее? Где мы могли играть от печки – там играли так. Где мы могли сыграть активно – мы это делали. Я бы не сказал, что мы полностью им отдали нейтральную зону и откатывались. Просто сыграли более консервативно последние пару минут. Получилось, что были не на местах нападающие. По этой причине шайба залетела. Я специально выпустил тех людей, которые умеют стоять на местах. Игры без ошибок не бывает. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Обидно, потратили очень много сил и эмоций, но чуть-чуть не хватило.

Дебют Марушева? Трудно оценивать. Человек давно не играл. Можно сказать, что я его бросил в пекло против такой команды. Когда он не играл полгода и играть против такой команды на таких скоростях он был не готов сегодня. Я вижу потенциал. Время покажет. Думаю, он будет готов играть следующую серию.

Третье звено было лучшим? Они и в прошлой игре много хороших вещей сделали. Другие должны смотреть на них. Если бы у нас все выполняли то, что они, я думаю, мы были бы намного впереди на данный момент. Но кто-то должен начать. Они это сделали. Думаю, другие подхватят. Сегодня игра была на пятаке хорошая, это было и на прошлой игре. Поэтому парни будут цепляться за то, что сейчас есть.

Осталось пять домашних и 15 выездных матчей? Когда мы будем уезжать на Дальний Восток, будет немного другой распорядок дня: разница во времени, серьёзные игры для нас. Мы будем смотреть по состоянию ребят и уже определяться, где тренироваться и где дать выходной день. Мы будет делать всё невозможное, чтобы наши игроки были в оптимальной форме. Осталось немного времени до конца сезона, что-то менять глобально нет смысла. А над тем, над чем уже работали, будем продолжать и улучшать наши слабые стороны», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.